Bez zmrzliny v létě ani ránu! TIPY na nejlepší recepty na domácí zmrzlinu

Vanilková klasika se smetanou

Budete potřebovat:

200 g moučkového cukru

250 ml smetany ke šlehání

45 ml mléka

1 vanilkový lusk

1 vanilkový cukr

7 žloutků

2 až 3 lžíce strouhané nebo nasekané čokolády

Touhle zmrzlinou zaručeně potěšíte každého milovníka sladké klasiky. Ozvláštnit ji můžete přidáním nasekaných sušenek, nebo třeba levandulových květů.

Žloutky utřete s cukrem do pěny. Vanilkovou dužinu povařte v mléce smíchaném se smetanou. Poté přeceďte do žloutkové pěny – nezapomeňte stále míchat. Povařte až do zhoustnutí. Jakmile směs vychladne, můžete přidat čokoládu.

Pokud máte doma zmrzlinovač, můžete práci nechat na něm. Pokud tu možnost nemáte, neuškodí zhruba jednou za půl hodiny zmrzlinu vyjmout z mrazáku a promíchat, dokud zcela neztuhne. Předejdete tak tvorbě nežádoucích ledových krystalků.

Čokoládová zmrzlina

Budete potřebovat:

150 ml smetany ke šlehání

Zhruba 50 g cukru

100 g čokolády na vaření

Zhruba 300 ml plnotučného mléka

30 g kakaa

Tato zmrzlina je lahodná sama o sobě, můžete ji ale případně ozvláštnit například přidáním banánů, ořechů nebo skořice s kapkou rumu. Mléko s cukrem nejprve přiveďte k varu, poté do něj vmíchejte nalámanou čokoládu a prosáté kakao.

Směs dál už není potřeba vařit, jen míchat, dokud se čokoláda zcela nerozpustí. Zatímco bude zmrzlinový základ chladnout, ušlehejte si šlehačku. Tu pak opatrně vmíchejte do směsi. Hotovou zmrzlinu přelijte do vhodné nádoby a dejte do mrazáku. Během prvních pěti hodin je třeba ji několikrát promíchat, postačí jednou za hodinu.

Vanilková zmrzlina je oblíbená klasika, kterou lze snadno ozvláštnit ovocem, ořechy nebo jedlými květy.

Jahodová s řeckým jogurtem

Budete potřebovat:

500 g mražených jahod

200 g řeckého jogurtu

Zhruba 50 ml studeného mléka

Zhruba 2 lžíce moučkového cukru

1 až 2 lžíce medu

K výrobě této zmrzliny budete potřebovat mixér, nejlépe takový, který zvládne drtit led. Výhodou téhle pochoutky je to, že ji můžete servírovat okamžitě. Pokud se ji rozhodnete dát do mrazáku, před podáváním je třeba ji nechat několik minut povolit – zmrzne opravdu důkladně.

Všechny suroviny kromě mléka vložte do mixéru a mixujte na plný výkon tak dlouho, dokud nevznikne hladká kaše. Podle potřeby přilévejte mléko. To je vše – zmrzlinu můžete rovnou servírovat.

