Bezdomovec žil dva roky v cizím domě, majiteli přišla nečekaná faktura

Kuriózní případ řeší policie na Lounsku. Dva roky si tam bezdomovec užíval v domě někoho jiného. Žil v něm stejně, jako by mu dům patřil. Podle policie šlo o nevyužívané stavení, ve kterém ale tekla voda a fungovala elektřina.

Když se do domu bezdomovec v roce 2019 nastěhoval, zřejmě vůbec netušil, na jak dlouho se tam zabydlí. Až do konce února si tam vařil, koupal se, sledoval televizi, poslouchal rádio a nestálo ho to ani korunu. Zato majitele domu nezvaná návštěva přišla na 30 tisíc za spotřebovanou vodu a elektřinu.

"Poté, co majitelé policistům věc oznámili, vyjela na místo hlídka, která v domě nezvaného nájemníka objevila a zadržela. Vyšetřovatel ho pak obvinil z trestných činů krádeže a neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru," sdělila k případu mluvčí policie Miroslava Glogovská.

Zatím není jasné, jak majitelé domu na bezdomovce přišli, jestli přes nezaplacené faktury za energie, nebo je někdo na nezvaného obyvatele upozornil. Teď ho zřejmě čeká jiný komfort s mřížemi. A nejspíš až na osm let, protože se podle policie na svobodě neživil příliš čestným způsobem.