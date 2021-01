Běžkaři se můžou radovat, o víkendu by navíc mělo ještě nasněžit

Kvůli bezpečnostním opatřením zůstávají lyžařské areály uzavřené. Lidé si ale zimní radovánky odpustit úplně nemusí, na své si přijdu hlavně běžkaři. Na horách totiž za posledních pět dní přibylo dost sněhu.

"Nejvíce nasněžilo během středy v jihovýchodní části Čech, například Jindřichohradecko pokryla sněhová pokrývka o výšce 15 až 20 cm. Na Šumavě nyní leží 15 až 40 cm, v Krušných horách 10 až 25 cm, v Jizerských 10 až 30 cm, v Krkonoších 10 až 45 cm, v Orlických horách 10 až 20 cm, v Jeseníkách 10 až 40 cm a v Beskydech 5 až 25 cm," informuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Běžkaři tak mohou vyrazit nejen na klasické trasy na horách, kromě obvyklých lokalit bude o víkendu možné běžkování i v méně známých místech, jako jsou Novohradské hory, Českomoravská vrchovina a Česká Sibiř.

Podmínky se mají navíc podle meteorologů ještě zlepšovat, v pátek a sobotu bude na horách převládat velká oblačnost, kterou doprovodí občasné sněžení. V neděli by se pak měla oblačnost protrhávat, pravděpodobně by se mělo ukázat i slunce.

"Nejhezčí počasí by pak mělo být v pondělí, kdy nás čeká v celém Česku, a na horách zvlášť, velmi mrazivé ráno s minimem oblačnosti, a i během dne by mělo být nejčastěji skoro jasno nebo polojasno. Až do pondělí se očekávají na horách teplotní maxima v rozmezí od -7 do -3 °Celsia, takže lednové počasí jak má být," hodnotí ČHMÚ.

Od úterý se pak začne počasí měnit, zejména v nížinách by se mělo oteplit, v Česku se opět vyskytnou srážky, na horách by mohlo i nadále sněžit.