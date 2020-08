Krásná Evropa bez rizika: Bezpečná dovolená nemusí být jen v Česku

Proč zůstávat v Česku, když i v jiných zemích Evropské unie je epidemiologická situace stabilní? V těchto pěti státech je navíc počet pozitivních na koronavirus nižší než u nás. Na semaforu ministerstva zdravotnictví svítí zeleně, tudíž je v nich bezpečno a riziko přenosu nákazy je nízké. Všechny jsou navíc součástí Schengenského prostoru, dostanete se tak do nich jen „na občanku“.

„Do zeleně označených zemí mohou občané České republiky a rezidenti v České republice cestovat bez omezení při návratu zpět,“ ubezpečuje resort zdravotnictví.

Lucembursko

Počet obyvatel: 613 894

Počet aktuálně nakažených: 593

Měna: euro

Lucembursko je jednou z nejmenších, ale zároveň nejbohatších evropských zemí. Ve středověkém hlavním městě Lucemburku najdete katedrálu Notre Dame ze 17. století. Pod ní leží krypta českého krále Jana Lucemburského, otce našeho nejslavnějšího panovníka Karla IV. Ve městě navíc sídlí Účetní dvůr Evropské unie, Evropská investiční banka nebo vůbec první jednací sál Evropského parlamentu. Jeho budova už se využívá především k administrativní práci, stále je ale možné ji navštívit.

Slovinsko

Počet obyvatel: 2 081 000

Počet aktuálně nakažených: 370

Měna: euro

Na jihozápadě severobalkánského státu najdete kouzelné pláže, ve vnitrozemí potom pulzující metropoli Lublaň s historickým centrem, na které z Hradního kopce shlíží Lublaňský hrad. Komu by to nestačilo, může se přesunout na sever Slovinska, kde najdou proslulou horu Triglav s Aljažovou věží nebo velké Bohinjské jezero, v němž se zrcadlí hory. Dokonce tam mají i sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Slovinsko je rovněž známé tím, že s Českem zápasí o místo ekonomicky nejúspěšnější postkomunistické země.

Estonsko

Počet obyvatel: 1 329 000

Počet aktuálně nakažených: 120

Měna: euro

Na severu Estonska leží jeho hlavní město Tallinn, které nabízí plejádu zajímavých památek. Na hlavním staroměstském náměstí stojí středověká radnice s věží, kterou lze navštívit a pokochat se pohledem na zbytek metropole. V její těsné blízkosti najdete Chrám svatého Alexandra Něvského, ruskou pravoslavnou katedrálu z 19. století. Turisté si pochvalují rovněž muzeum cizího umění v barokním paláci Kadriorg, který je obklopen vzorně udržovanými zahradami. Kdo chce objevovat krásy přírody, může vyjet kousek za Tallinn a navštívit rozlehlý Národní park Lahemaa s divokou zvěří a panskými sídly.

Maďarsko

Počet obyvatel: 9 773 000

Počet aktuálně nakažených: 1460

Měna: maďarský forint



Kdo se chce koupat, ale na moře nemá náladu, v Maďarsku si přijde na své. Leží v něm totiž Balaton, největší jezero ve střední Evropě. Tím si vysloužilo i přezdívku maďarské moře. Pro starší české turisty nebude neznámou, protože právě k Balatonu cestovali za komunismu, když je režim nepustil až na Jadran. To ale neznamená, že jezero nemá co nabídnout. Kdo raději objevuje krásy měst, určitě nepohrdne Budapeští s novogotickou vládní budovou Országház, v níž sídlí i maďarský prezident, Budínským hradem nebo množstvím termálních lázní. Metropole je proslulá i bujarými večírky.

Chorvatsko

Počet obyvatel: 4 058 000

Počet aktuálně nakažených: 2052

Měna: chorvatská kuna

Chorvatsko je pro mnohé Čechy synonymem dovolené. Proto jistě přivítáte, že epidemiologická situace u Jadranského moře umožňuje tam cestovat a užít si klidné volné dny. Kvůli koronaviru tam totiž letos cestuje mnohem méně turistů. Letošní podmínky navíc přímo vybízí k prozkoumání i jiných míst v zemi než pouze pláže. Ve středu Chorvatska najdete terasovitá Plitvická jezera propojená vodopády, v hlavním městě Záhřebu zase úchvatnou Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie z 12. století. A kdo by toužil poznat kousek Říma, aniž by musel do Itálie, v Pule na severozápadu Chorvatska leží římský amfiteátr Pula Arena z roku 27 před naším letopočtem.