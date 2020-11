Bezpečná vychytávka na chladnější počasí? Zkuste rouškorolák

Při první vlně koronaviru letos na jaře celé Česko šilo roušky a lidé vymýšleli nejoriginálnější kousky. Na trhu byly nejrůznější barvy, motivy, materiály, roušky na zavazování i na gumičku. Druhá vlna přinesla novinku.



"S manželem nás napadlo, že by bylo ideální udělat do města triko, které by bylo i s takovou rychlo rouškou. Když přijdete do tramvaje, nasadíte si ji, 15 minut jedete, a pak si ji zase sundáte a máte rolák," řekla autorka nápadu Alexandra Steklík Monhart.



Takzvané rollmasks se vyrábí z hladké prodyšné bavlny jako většina běžných ústenek. Proto podle epidemiologů splňují základní předpoklady ochranné pomůcky.



"Rouškoroláky splňují požadavek na zakrytí nosu a úst. V případě, že se člověk vyskytuje na místě, kde je to nutné nařízením, tak si tímto rolákem může překrýt dýchací cesty a je to v pořádku," potvrdila mluvčí středočeské krajské hygienické stanice Dana Šalamounová.



Autorka nápadu ještě doplňuje: "Obličejová část je dvouvrstvá, takže je to v podstatě jako jakákoliv jiná rouška, kterou si na sebe vezmete. Dá se prát, dá se žehlit."