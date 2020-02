Bezpečnost Harryho a Meghan je v ohrožení. Policie čelí velkému tlaku

Po odstoupení od královských povinností provází Harryho a Meghan neustálé problémy. Nedávno museli zrušit svou značku Sussex Royal, teď ještě řeší svou bezpečnost. Není totiž jasné, kdo ji bude mít na starost. Podle Metropolitní policie na to nejsou zaměstnanci a bylo by to moc nákladné. Ročně prý bezpečnost může pár vyjít na 606 milionů korun.