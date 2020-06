Petr dělá Scio testy: "Takhle musím skenovat celý pokoj." VIDEONÁVOD

Národní srovnávací zkoušky neboli Scio testy nahrazují nebo doplňují přijímačky na desítky vysokých škol. Kvůli epidemii koronaviru se termíny posouvaly už z dubna na květen. Teď mají studenti možnost vykonávat zkoušky až do 11. července, a to i online z domova. Takovou možnost si zvolil Petr Klír, který se pomocí Scia pokouší dostat na Právnickou fakultu v Plzni.

Někteří studenti doufali, že při online Scio testech bude snadné podvádět. Realita je ale mnohem striktnější. Ke zkoušce totiž nestačí jen počítač s webkameru a mikrofonem, student musí povolit přístup i k disku počítače a dodržet jasná pravidla.

"Těsně před spuštěním testu, čeká studenta celý proces ověřování. Musí naskenovat svůj obličej ze všech stran, celou místnost i místo pod stolem. Tím dokáže, že se v pokoji nevyskytuje něco, s čím by mohl podvádět. Také se musí na webkameře prokázat občanským průkazem. Nakonec studenta čekají závěrečné instrukce a může začít s testem,“ vysvětluje postup Petr Klír.



Na studenta nedohlíží člověk, aplikace ProctorTrack využívá ke kontrole umělou inteligenci. Systém tak bude zaznamenávat, co se v místnosti uchazeče děje. "Člověk nesmí mít žádné pomůcky na stole, pouze na některé předměty může mít papír a tužku. Nesmí mít ani otevřené další záložky v prohlížeči. Během zkoušky nesmí nikdo vejít do místnosti, nesmí se vyskytnout žádné nežádoucí zvuky ani se student nesmí vychýlit ze záběru webkamery,“ popisuje student Petr.



Pokud si tedy testovaný otevře například Wikipedii nebo použije mobilní telefon, systém to vyhodnotí jako podvod a bude od zkoušky vyloučený. Petra čeká v sobotu jeho poslední test. Už teď je celkem spokojený s výsledkem z minulé zkoušky, a tak zbývající dva termíny (27. června a 11. července) nevyužije.

"Testy dělám po třetí. Platný totiž bude ten nejlepší výsledek, tak to ještě zkusím. Zkoušel jsem to i normálně v učebně se studenty, ale tohle mi přijde pohodlnější. Pro dojíždějící studenty je to skvělá alternativa. Myslím, že je to dobrý nápad i pro lidi s oslabenou imunitou, vyhnou se tak možnému nakažení koronavirem. Výsledek se poté dozvím nejpozději do týdne," říká student.

Videonávod, jak přizpůsobit váš pokoj na online Scio test, najdete v reportáži pod titulkem článku.