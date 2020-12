Bič na hazard. V Česku startuje registr, který části lidí zabrání hrát!

Od pondělí začíná fungovat databáze, která má zabránit negativním dopadům hazardu. Ministerstvo financí spouští v ostrém provozu rejstřík osob vyloučených z hazardních her. O peníze už si tak nezahrají třeba lidé v exekucích, závislí na hazardu nebo ti, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi.

Herny, kasína, ale i hry o peníze na internetu. To všechno budou mít zakázáno lidé zapsaní v rejstříku osob vyloučených z hazardních her. "Nejlepší prevence je hazard zakázat. Záměr ministerstva je dobrý, ale hazard porušuje pravidla," má jasno emeritní primář psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích Karel Nešpor.

"Od půlnoci běží ostrý provoz rejstříku. Zápis v něm zamezí třeba lidem pobírajícím dávky v hmotné nouzi nejen vstoupit do herny, ale také hrát online. Završujeme tím moderní a funkční reformu hazardu. Už nesmíme být kasinem Evropy," napsala na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

V testovacím provozu funguje rejstřík už tři měsíce. Od pondělí už ale budou provozovatelé povinni ověřovat, jestli v něm hráč není zapsaný. Těsně před ostrým startem je v rejstříku 195 096 lidí. Zdali v hernách nepřivírají oči, bude kontrolovat celní správa.

"S ohledem na současnou situaci plánujeme první kontroly v provozovnách až na první polovinu ledna," uvedla mluvčí generálního ředitelství cel Hana Prudičová.

Rejstřík vítají i provozovatelé heren nebo herních on-line portálů. "My jsme na to čekali vlastně od té doby, co byl v roce 2017 schválený nový zákon. Jsme jedině rádi, protože chceme, aby sportovní sázení bylo jenom a jenom zábavou," vzkazuje mluvčí Tipsportu Václav Sochor.

"Tyto typy regulaca jsou pro nás v pořádku. Nechceme tady sociálně slabší nebo osoby, které někde dluží," přizvukuje manažer kasina David Huspeka.

Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislost mělo v roce 2019 problémy s patologickým hráčstvím asi 164 tisíc lidí starších patnácti let. Z výroční zprávy střediska vyplývá, že dluhy má až devadesát procent gamblerů.