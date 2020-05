Bič na klíšťata! Čeští vědci úspěšně otestovali vakcínu proti borelióze

Lékařům se konečně může dostat do rukou bič na lymskou boreliózu, nebezpečnou nemoc, která napadá nervový systém i jiné části těla. Proti nemoci, kterou přenáší klíšťata, zatím neexistovala vakcína, nyní ale parazitologové z Biologického centra AV ČR otestovali látku od americké společnosti Sanofi, která může toto dogma změnit.



Nová vakcína navazuje na svou americkou předchůdkyni. “Ta byla založena na povrchovém proteinu borelií v klíštěti, označovaném OspA. Byla to jednoduchá molekula, která měla hodně vedlejších účinků, zabírala jen na jeden druh borelie a byla použitelná jen v Americe, kde se tento druh v klíšťatech vyskytuje,“ vysvětlil parazitolog AV ČR Radek Šíma.

Animace molekuly očkovací látky proti lymské borelióze:



Borelií existuje 21 druhů, liší se povrchovými proteiny. Americká společnost proto vylepšila tuto původní látku a pro testování na evropském klíštěti si vybrala právě českou AV ČR.



“Tato nová struktura umožňuje imunitnímu systému rychle a spolehlivě rozeznat cizorodou látku v těle a vytvořit si protilátky. Navíc zásadní inovace vakcíny spočívá v tom, že cílí na všechny druhy borelií,“ dodal parazitolog.

Takto vypadá borelie pod mikroskopem:



Tým Radka Šímy testoval očkovací látku na myších a prokázal její stoprocentní účinnost proti evropském klíštěti. O tom, jestli se vakcína dostane do ordinací a lékáren, rozhodne také to, jestli firma bude investovat do klinické studie. Při ní se látka testuje na lidech. Také závisí na tom, jestli se ji rozhodne uvést na trh.



Lymská borelióza se obvykle projevuje asi pět centimetrů velkým kruhovitým zarudnutím kůže, kde se klíště přisálo, s bílou skvrnkou uprostřed. “Druhé stadium se může projevit častěji příznaky ze strany centrálního nervstva jako zánět mozkových blan, obrna lícního nervu a podobně. Ke druhému stadiu lze zařadit postižení kloubů, oční projevy a další,“ uvádí Thomayerova nemocnice na svých stránkách.



Třetí stadium nastupuje po více měsících až letech. “Bývá postižena kůže, klouby a nervová soustava a je charakterizováno chronickým postižením těchto orgánů. Zde se již nejedná o přímé působení bakterie, ale o vyvolání imunitní reakce v těle,“ stojí dále v popisu.

Klíšťat bude letos zase víc, za poslední rok nakazila bezmála 800 lidí. Podívejte se na reportáž televize Nova: