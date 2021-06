Biden dorazí do Evropy! Setká se s královnou Alžbětou II. i Putinem

Prezident Spojených států amerických Joe Biden se ve středu vydá na svou první zahraniční cestu od nástupu do úřadu. Šéf Bílého domu zamíří na týden do Evropy. Sejít se má mimo jiné s královnou Alžbětou II. nebo ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jeho cestu provázejí přísná bezpečnostní opatření.

Ženeva je město, které například v roce 1985 hostilo schůzku tehdejších prezidentů USA Ronalda Reagana a Sovětského svazu Michaila Gorbačova. Nyní se připravuje na letošní diplomatickou událost roku. Špičky amerických a ruských bezpečnostních složek za pomoci 1000 švýcarských policistů mají na starost jediné, a to zajistit, aby schůzka dvou nejmocnějších mužů světa proběhla hladce.

"Joe Biden se s Vladimirem Putinem nesetkává navzdory rozdílům našich zemí. Sejde se s ním právě kvůli těm rozdílům. Je tu spousta věcí, na kterých musíme pracovat,“ tvrdí americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan.

Joe Biden přiletí prezidentským speciálem Air Force One do Ženevy v předvečer schůzky a zůstane v hotelu Intercontinental. Tam se bude mimo jiné dohlížet i na kybernetickou bezpečnost. Kamerový systém hotelu se totiž v minulosti stal terčem hackerského útoku. Prezident Putin dorazí 16. června ráno. Kde přesně se sejde s Bidenem, zatím není jasné. Jisté je ale to, že si oba přivezou své prezidentské limuzíny.

Schůzka ve Švýcarsku je ale až jedním z posledních bodů programu Joea Bidena. Čeká ho schůzka s lídry NATO v Bruselu a v Cornwallu ve Velké Británii bude jednat se členy skupiny G7. I tam jsou přípravy v plném proudu.

Ve Velké Británii ale Bidena čeká ještě jiná důležitá schůzka, tou je setkání s britskou královnou. Nejdéle vládnoucí panovnice Alžběta II. se za svůj život setkala už s 12 americkými prezidenty. Její schůzka s prezidentem Donaldem Trumpem byla plná kontroverzí. Na moment, kdy se tehdejší šéf Bílého domu procházel po Windsoru krok před panovnicí, si pamatuje celý svět.

Joea Bidena na audienci u královny doprovodí jeho manželka Jill. Zato královna Alžběta II. bude poprvé bez podpory svého manžela, prince Philipa. Ten odešel na věčnost před dvěma měsíci.