Biden má ambiciózní plán, v Paříži docházejí lůžka v nemocnicích

Prezident USA Joe Biden nařídil všem státům, aby do prvního května zabezpečily očkování pro všechny starší 18 let. Řekl to při svém prvním televizním projevu v hlavním vysílacím čase od nástupu do úřadu. Představil také další kroky, které by měly pomoci Spojeným státům pandemii zvládnout.