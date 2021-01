Biden zahájil boj s covidem. Chce víc testovat a očkovat, nařídil roušky

Povinné nošení roušek, více testování a rychlejší očkování. Biden sliboval, že boj s pandemií bude prioritou jeho vlády. A vypadá to, že svoje slovo drží. Zároveň ale uznává, že situace je velmi vážná.

"Budu k vám mluvit zcela upřímně. Situace se ještě zhorší, než se začne obracet k lepšímu. Počet obětí v únoru pravděpodobně dosáhne 500 tisíc," prohlásila nová hlava USA.

Biden zkritizoval přístup svého předchůdce Donalda Trumpa. Jeho očkovací strategie byla podle nového prezidenta zoufalým selháním. Trump řešení pandemie většinou přenechával vládám jednotlivých států. Biden proto žádá lidi, aby přísně dodržovali jeho novou strategii na celonárodní úrovni.

"Naším plánem je především obnovit důvěru veřejnosti. Zajistíme, aby s vámi hovořili vědci z veřejného sektoru a odborníci na veřejné zdraví. Proto mnohem víc uslyšíte doktora Fauciho a ostatní vědce a odborníky, a ne prezidenta," slíbil Biden.

Všem cestujícím přijíždějícím do USA prezident nařídil prokázat se negativním testem na koronavirus a po příletu nastoupit do karantény. Biden také podle očekávání nezrušil zákaz pro cestování lidí ze Schengenského prostoru, jak o to krátce před odchodem usiloval exprezident Trump.

Biden dále nařídil nošení roušek ve všech federálních prostorech a v hromadné dopravě. Nově zřízený tým má také dohlížet na to, aby se pomoc a podpora dostala k příslušníkům etnických menšin, mezi kterými si epidemie vyžádala mnohem víc životů než mezi bílými Američany.