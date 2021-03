Biden zahájil masivní očkování. V USA dostalo vakcínu už 50 milionů lidí

Společnosti Moderna, Pfizer a Johnson and Johnson slíbily, že do konce měsíce dodají do Spojených států dalších 130 milionů očkovacích dávek. Ty by měly stačit k naočkování více než třetiny tamní populace.

Za prvních 100 dnů vlády 100 milionů naočkovaných. To byl cíl, který si při nástupu stanovil prezident Joe Biden. Stačil mu jen měsíc k tomu, aby závazek z poloviny splnil. Alespoň jednu dávku dostalo už více než 50 milionů Američanů.



"Za tu dobu, co jsem v úřadu, se nám podařilo zvýšit distribuci vakcín o 70 %. Téměř 60 % lidí starších 75 let už dostalo alespoň jednu dávku. Ještě před šesti týdny to bylo pouhých 14 %. A skoro polovina lidí starších 65 let už také dostala alespoň jednu dávku. Za minulé vlády to bylo jen 8 %," prohlásil Biden.

Počty nakažených v USA od první poloviny ledna prudce klesají. Vyočkovaných už je přes 75 milionů dávek. A kompletně naočkovaných je 25 milionů lidí, tedy asi 8 % celé populace.

Rozjela se také distribuce třetí povolené vakcíny v USA od společnosti Johnson and Johnson. V Evropě by jednodávková látka mohla být schválena každým dnem. Evropská léková agentura aktuálně přezkoumává všechny podklady, které jí firma poskytla.

"Připravujeme se také v Evropě. A brzy budeme schopni poskytnout ještě další informace. Počítáme s tím, že během letošního roku tam dodáme 200 milionů vakcín," informoval Paul Stoffels ze společnosti Johnson and Johnson.

Nově vyšlo najevo, že v lednu dostali v Bílém Domě tajně vakcínu tehdejší prezident Donald Trump a jeho manželka Melanie. Zdroj z Bílého domu ale neuvedl, jakou vakcínu dostali. Exprezident nemoc dříve častokrát zlehčoval.