Bidenovi psi Champ a Major znovu obnoví tradici domácích mazlíčků v Bílém domě

Dvojice německých ovčáků Champ a Major tak obnoví starý obyčej chovu domácích mazlíčků v Bílém domě poté, co jej přerušil Bidenův předchůdce Donald Trump.

Champ se ocitl v rodině nově zvoleného prezidenta během prezidentského přechodu v prosinci 2008. Bylo to jen pár týdnů poté, co se Biden stal nově zvoleným viceprezidentem.

Majora Biden adoptoval z útulku téměř o deset let později.

Major není prvním psem v Bílém domě, který má za sebou pohnutý osud. Před ním to bylo Yuki, štěně smíšeného plemene, které opustil jeho majitel na čerpací stanici v Texasu a zachránila ho dcera prezidenta Lyndona B. Johnsona. Taky rodinná kočka Billa Clintona byla nalezencem.

President Biden's dogs, Champ and Major, have not yet moved into the White House, a source says but the pups are anticipated to arrive at 1600 Pennsylvania Avenue soon https://t.co/T507Gq46bO