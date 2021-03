Bidenův pes opět úřadoval, po agentovi kousl v Bílém domě zahradníka

Mladší pes manželů Bidenových Major opět projevil svou temperamentní povahu. Uplynul sotva týden od jeho návratu do Bílého domu a při venčení kousl muže pracujícího na zahradě.

Incident označený mluvčím prví dámy Michaelem LaRossou spíše jako „štípanec“ než kousnutí se stal v jižní (zadní) zahradě Bílého domu, informovala v úterý jako první televize CNN.

Postižený muž absolvoval pro jistotu prohlídku v lékařské ordinaci přímo v sídle prezidenta a poté se nezraněn vrátil ke své práci.

Major, kterého si jako štěně vzali manželé Bidenovi z útulku, se podle mluvčího „stále přizpůsobuje novému prostředí“. Tříletý německý ovčák už počátkem března Bílý dům opustil poté, co se lekl agenta tajné služby a způsobil mu lehké zranění. Doma v Delaware pak prodělal doplňující výcvik. Spolu s ním byl dočasně přemístěn i jeho nerozlučný parťák, starší a klidný německý ovčák Champ.

Prezident Biden odmítl, že by tehdy Majora poslal domů na převýchovu, byl to prý plánovaný výlet v době, kdy prezidentský pár pobýval mimo Washington. Majora označil za milého psa, kterého 85 procent lidí v Bílém domě miluje, on je olizuje a vrtí ocasem. Pak ale za rohem narazí na neznámého člověka, lekne se a snaží se bránit.