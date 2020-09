Bílí v áčku, romské děti do béčka a céčka. Škola dělí podle barvy pleti, stěžuje si matka

Nepříjemný zážitek z prvního školního dne si přinesla maminka, která vedla dceru do 1. třídy jedné z mosteckých základních škol. Prvňáčci byly podle maminky rozdělení do tříd podle barvy pleti. Ředitel školy nepopírá, že děti v různých třídách mají různou barvu pleti. Odmítá ale, že by šlo o úmysl.

Příběh prvního školního dne v Základní škole U stadionu v Mostě popsala nespokojená maminka deníku Právo. "Mám sestru, jejíž syn je stejně starý jako má dcerka, ale ten nastoupil do 1. A. Když nám ukazovala fotky ze zahajování, zbyly mé holčičce jen oči pro pláč. Všechny děti ve třídě byly bílé. Tedy měly světlou pleť. Zatímco v dalších dvou třídách jsou vesměs samé romské děti. Světlou pleť tam má moje dcera, protože já jsem bílá Češka, ale její tatínek je Rom,“ uvedla paní Zdeňka. Podle ostatních rodičů je takové rozdělení ve škole běžné, ale nikdo proti tomu nic nedělá.

Ředitel 3. mostecké Základní školy U Stadionu Josef Forman ovšem tvrdí, že o úmysl rozhodně nejde. "Je to tvrzení proti tvrzení. Může se to tak jevit, ale i v tom béčku i v tom céčku jsou děti, které jsou bílé," řekl ředitel portálu TN.cz.

Ředitel nepopírá, že v některých třídách je více romských dětí. "To, že je v Mostě 90 % Romů, to nepopírám, takže je to tak. Popírám, že je to rozdělení úmyslné. Přiznávám, že máme speciální třídu, která je taková jaká je," uvedl Forman. V 1.A je podle něj více dětí se světlou pletí proto, že jde o třídu zaměřenou na sport, konkrétně především na hokej. Podle ředitele si každý rodič nemůže dovolit platit 1 500 korun měsíčně za hokej a proto jsou ve sportovní třídě hlavně děti se světlejší pletí.