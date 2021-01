Bílkoviny se neukládají, proto jsou miláčkem všech hubnoucích

Zdánlivou výhodou bílkovin je to, že si je lidské tělo neumí ukládat do zásoby (na rozdíl od tuků na sacharidů). Skoro by se zdálo, že je můžeme jíst v libovolném množství, aniž by to škodilo. To však není pravda.

Proteiny totiž v nadměrném množství představují zbytečnou zátěž pro játra. Ta musí jejich nadbytek zpracovat v odpadní látky, jinak by se jich organismus nedokázal zbavit. Podobně jsou přetížené i cévy a ledviny, kam tyto odpadní látky putují.

Podobnou chybou by bylo jíst naopak méně bílkovin, než tělo potřebuje. Při hubnutí si musíme hlídat, aby nám spolu s tuky neubývala i svalová hmota. Ideální je doprovodit shazování nadbytečných kilogramů také pravidelným cvičením. Při něm se svaly udržují v kondici a objem některých partií ubývá proto, že mizí hlavně tuky.

I bílkoviny – podobně jako ostatní složky stravy – se rozdělují do několika skupin. Pro naše potřeby stačí vědět, že existují živočišné bílkoviny (zejména maso, mléčné výrobky a vejce) a pak ještě bílkoviny rostlinného původu. K nim patří hlavně luštěniny (včetně sóji), obiloviny a ořechy.

Které potraviny jsou na bílkoviny bohaté a které jich naopak obsahují méně? Například 100 g sušeného sójových kostek má 50,6 g bílkovin a v 10 dekagramech slepičích vajec jich je 48,8 g. Naproti tomu deset deka polotučného tvarohu obsahuje jen 12,9 g proteinů a játra (kuřecí i vepřová) nemají ve sto gramech víc než 17 g proteinové složky.

I když by se zdálo, že při hubnutí si nemusíme bílkoviny vůbec hlídat, není tomu tak. Jejich zrádnost spočívá v tom, že jim rády dělají společnost tuky, a to ve značném množství. V případě masa, mléka i mléčných výrobků si proto vybíráme ty s nízkým obsahem tuku. A konzumaci těch tučnějších výrazně omezíme.

Úplně si je zakázat asi nedokážeme, ale jíst bychom měli tučnější bílkoviny jen v minimálním množství – a zbytek nahradit zeleninou v jakékoli úpravě. Stejně bychom měli přistupovat také k ořechům, protože ani ty s dávkou kalorií pro naše tělo zrovna nešetří.

V posledních letech se i v ČR hodně rozšířily různé diety a stravovací protokoly, které jsou založené na tom, že člověk jí víc bílkovin na úkor sacharidů. Jejich společným znakem je předpona keto-. Je ale dobré vědět, že ne každá ketogenní dieta nám prospěje. Opravdu solidní odborníci spolupracují se zkušenými lékaři, kteří buď pravidelně kontrolují přímo zájemce o hubnutí nebo hlídají mimo jiné objem bílkovin a dalších složek potravy v keto-jídelníčku.

Pokud jde o množství denně konzumovaných bílkovin, doporučují výživoví poradci, aby bílkoviny představovaly nanejvýš pětinu stravy. V zájmu svého zdraví bychom si měli hlídat, abychom jich denně nesnědli víc, než odpovídá jednomu gramu na jeden kilogram naší hmotnosti.

I proto bychom se měli při hubnutí vyvarovat proteinových tyčinek i nápojů, jichž je hojnost ve všech nákupních centrech. Jsou sice chutné a nasytí, ale ten, kdo se nesnaží posilováním dosáhnout býčí šíje a na břiše „pekáče buchet“, se bez nich obejde.

