Bill Gates se rozvádí s manželkou Melindou, pár byl spolu 27 let

Manželský pár oznámil svůj rozvod na sociálních sítích. Jejich vztah trval dlouhá léta a oba dva chtějí zůstat podle svých slov i nadále přáteli a obchodními partnery.

"Po velkém přemýšlení a hodně práce na našem vztahu jsme se rozhodli ukončit naše manželství," napsal pár na sociální síť Twitter.



V roce 2000 spolu založili svou dobročinnou organizaci Bill and Melinda Gates Foundation. Od té doby nadace podle svých internetových stránek vynaložila 53,8 miliardy dolarů na širokou škálu iniciativ souvisejících mimo jiné s globální péčí o zdraví, zmírněním chudoby a dalšími.

"Vychovali jsme tři neuvěřitelné děti a vybudovali základ, který funguje po celém světě, aby umožnil všem lidem vést zdravý a produktivní život," uvádí se v prohlášení. "Nadále sdílíme víru v tuto misi a budeme pokračovat v naší spolupráci v nadaci, ale již nevěříme, že můžeme společně růst jako pár v další fázi našeho života."

Pětašedesátiletý Bill a šestapadesátiletá Melinda Gatesová se setkali v Microsoftu, který Bill Gates založil a v té době byl výkonným ředitelem. Melinda začínala na pozici produktového manažera jako jediná žena v první třídě absolventů MBA, která vstoupila do společnosti. V té se nakonec stala generální ředitelkou informačních produktů.

