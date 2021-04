Bill Gates řekl, kdy porazíme covid. Chystejme se na příští pandemii, vzkázal

Miliardář, který své bohatství investuje do řady dobročinných a vědeckých projektů, řekl, že věří tomu, že svět se vrátí "kompletně zpátky k normálu" do konce roku 2022. Napomoci tomu má i to, že s postupujícím očkováním vznikne v bohatších zemích přebytek vakcín, o něž je pak možné se podělit s chudšími státy.

"Stále zůstávají otázky k tomu, jak široce bude využívána vakcína Johnson & Johnson, ale některé bohaté státy - včetně USA a Velké Británie - se už v létě dostanou na vysokou úroveň proočkovanosti. A to uvolní kapacity, takže se vakcíny na konci tohoto a začátku příštího roku dostanou do celého světa. Tuhle nemoc sice nevymýtíme, ale dostaneme ji do konce roku 2022 na velmi nízká čísla," cituje Gatese portál Sky News. I proto prý boháč věří, že se život ve světě vrátí na konci příštího roku do normálu.

Odhaduje, že přibližně za čtvrt roku začnou vakcíny proudit do všech zemí tvrdě zasažených pandemií, nejen do těch bohatých. Zároveň Gates zdůraznil, že je třeba připravovat se na budoucí zdravotní krize. Díky tréninku prý budeme příště chytřejší.

"Lidé do tohoto rizika dostatečně neinvestovali. Takže doufám, že si zapamatujeme, že je to potřeba a budeme připraveni na příští pandemii," svěřil se Gates. Připomněl, že lidé velmi rychle zapomněli i na epidemii eboly před několika lety.

Tentokrát si ale myslí, že kvůli ohromným dopadům ekonomickým i na lidské životy si tato generace bude pandemii covidu pamatovat.

