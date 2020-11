Václav Malý o 17. listopadu: "Lidé byli připraveni, teď už se to nestává."

Komunisté Václava Malého obvinili z "podvracení republiky", a tak před revolucí místo církevní praxe pracoval jako topič. K pozici moderátora demonstrací se dostal náhodou, když ho oslovili přátelé v čele s Václavem Havlem a řekli mu, že je to na něm, protože je jako farář na posluchače zvyklý.

"Především si vybavuji tu atmosféru, která byla na Václavském náměstí a na Letné. Bylo najednou cítit, že lidé byli připraveni, aby vydechli, aby byli sami sebou. Vytvořili atmosféru vzájemnosti a vstřícnosti, což už se teď nestává," vzpomíná Malý na atmosféru kolem 17. listopadu 1989.

Komunisté už se nemohli spoléhat na podporu dělnické třídy. Kováky z ČKD naštvala brutalita pátečního zásahu na Národní třídě, a tak se ve středu přidali k demonstrantům na Václavském náměstí. Právě tento okamžik považuje Václav Malý považuje za zlom ve vývoji událostí.

"Ve čtvrtek a v pátek už jsem nepochyboval, protože představitelé ČSSR byli v Moskvě a Moskva řekla, že nebude zasahovat. To nás povzbudilo. Ale především také to, že stále přicházelo víc a víc lidí, které by nebylo snadné zmasakrovat."

Václav Malý si svoje proslovy nikdy dopředu netrénoval, spíš se snažil reagovat na mluvčí před ním. Na Letenské pláni například na Martu Kubišovou nebo Jiřího Suchého. Osobnosti, se kterými tehdy bojoval za svobodu, ale vídá jen zřídkakdy. Zapomenout nemůže na Václava Havla.

"Opravdu mi chybí Václav Havel. I když měl své limity a slabosti, byl nositelem něčeho, co ukazovalo dopředu. Byl to člověk, na kterého se dalo spolehnout a zároveň nám otevřel cestu do světa. Takovou osobnost v současné době nevidím. Osobnost, která by prezentovala životní postoje jako jsou svoboda, statečnost a prozíravost."

Jako biskup Arcibiskupství pražského komentuje veřejné záležitosti a současné dění ve společnosti. Vyjadřuje se k aktuálním otázkám a v souvislosti s vládními zákazy i o touze českých občanů po svobodě.

"Pořád máme jako občané možnost se vyslovit, angažovat. Svoboda není jen vytvoření vnějšího prostoru s dobrými zákony, ale svobodu má člověk v sobě. Nakolik se dokáže svobodně rozhodovat pro něco dobrého, nakolik dokáže čelit tomu zlému. To je úkol pro všechny generace a na celý život."