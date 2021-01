Bitka v české Sněmovně plní zahraniční média! Politici jsou v šoku

"Rozprava v českém parlamentu o prodloužení stavu nouze se ve čtvrtek vyostřila. Poté, co mu vypnuli mikrofon kvůli osobním urážkám, poslanec Lubomír Volný zaútočil na předsedajícího Tomáše Hanzela," popisuje RTL.

Incident neunikl ani tiskovým agenturám DPA či APA, webu newssplinter nebo polským médiím. O rvačce informovala například polská rozhlasová stanice RMF FM nebo slovenský web tvnoviny.

Rovněž slovenský portál hnonline k podrobnému popisu potyčky mezi Volným a Hanzelem připojil zkušenosti Slováků s podobnými situacemi.

"Na Slovensku máme mnohem více zkušeností s fyzickými útoky v parlamentu. Mimo kamery se v roce 2013 odehrála potyčka mezi Jozefem Viskupičem a poslanci strany Směr-SD. Alojz Hlina potom napadl Antona Martvoně a koncem minulého roku se do konfliktu dostal Milan Mazurek s Miroslavem Žiakem," popsal web hnonline střety mezi slovenskými poslanci.

Rvačka s Hanzelem během čtvrtečního jednání Poslanecké sněmovny nebyla ten den jediným excesem Lubomíra Volného. Do Sněmovny totiž přišel bez roušky, čímž si vysloužil kritiku ze strany poslance TOP 09 Dominika Feriho. "Jste idiot!" prohlásil o Volném.

Útok bývalého člena SPD na předsedajícího bude mít dohru. Podle předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO) spáchal trestný čin. Schůze musela být kvůli incidentu na několik minut přerušena. Volného bývalá strana SPD se od jeho výstupu distancovala. Marek Benda z ODS poslancovo chování označil za "beznadějnou trapnost".

Ke skandálu ve Sněmovně se ale vyjádřila i řada dalších osobností české politiky:

