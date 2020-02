Bizarní situace! Slovenští poslanci blokují parlament, tráví tam i noci

V pyžamech a se spacáky přímo v jednacím sále - šestice vzbouřenců už druhý den odmítá uvolnit řečnický pult a brání tak slovenské Sněmovně v práci. A dokonce tam i přespávají. Zbytek poslanců i předseda parlementu tak museli ve středu ráno jen bezmocně přihlížet.

"Rebelové" chtějí blokací Sněmovny zabránit svolání mimořádné schůze, na které by měli poslanci těsně před volbami schvalovat balíček změn. Jde například o zvýšení přídavků na děti, nebo zavedení třináctých penzí. Příští vládu by to stálo téměř dvacet miliard korun. S tím ale někteří nesouhlasí.

"Je to cirkus, čekám na rozuzlení," vyjadřují se ostatní poslanci k neobvyklému chování svých kolegů. "Nejsem z toho nadšený, že takto končíme volební období," tvrdí. Padlo už i trestní oznámení. Rebelové ale ustoupit nechtějí a žádají, aby spor rozhodl ústavní soud.