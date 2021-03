Blatného zarazil rasistický vtip na profilu Svrčinové. Chce vysvětlení

Pavla Svrčinová, na jejímž facebooku se v říjnu loňského roku objevil rasistický příspěvek, to bude muset vysvětlit ministru zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO).

"Velmi mě to zarazilo, mrzí mě to a budu s ní o tom hovořit," řekl šéf resortu na páteční tiskové konferenci.

"Fero Lakatoš dnes vykradl svůj vlastní byt. Fero dodržuje karanténu a pracuje z domova. Buď jako Fero," zněl vtip, který Svrčinová sdílela na sociální síti. Ve čtvrtek večer ho odstranila, krátce nato smazala i celý profil. Organizaci Romea šokovalo, že se budoucí klíčová žena v boji s koronavirem prezentuje "protiromským rasismem".

"Nemohu ten příspěvek vysvětlit, nejsem si vědoma jeho sdílení. Nevím, jak se tam objevil, nejsem IT specialista. Já opravdu vůbec nevím, o co jde. S rasismem nechci mít nic společného, vůbec netuším, jak se to mohlo stát. Někdy si nechávám puštěný počítač, třeba na univerzitě, a odejdu. Ano, facebook jsem si smazala, protože ho nepotřebuji," řekla TN.cz šéfka moravskoslezské hygieny.

Svrčinová má v polovině března vystřídat Jarmilu Rážovou ve funkci hlavní hygieničky. Podle kuloárních informací panuje přesvědčení, že Rážová svoji práci už nezvládá.

Konkrétní důvody výměny na momentálně jednom z nejdůležitějších postů ale uvést odmítl. "Já si nemyslím, že bych musel všechna svá rozhodnutí komentovat. Je to něco, co se teď nějakým způsobem děje. Víc k tomu nemám potřeba říkat," prohlásil Blatný.

Na dotaz o rasistickém příspěvku na facebooku Svrčinové přímo neodpověděl premiér Andrej Babiš (ANO). Pouze zopakoval, že ji považuje za špičkovou odbornici. Věří, že si v čele hygieny získá důvěru lidí.

"Co se týče paní Svrčinové, považuji ji za odborníka, pracovala i v Bruselu. Předpokládám, že když ji navrhuje pan ministr Blatný, že je to člověk na svém místě. Myslím si, že potřebujeme, aby i hlavní hygienik mluvil v médiích o epidemiologických věcech. Aby to nebyli jen ministři a politici, myslím, že to mají dělat odborníci," řekl v pátek předseda vlády.