Blatný chce brzy otevřít kadeřnictví a další služby. Nebude to ale jako dřív

Češi by se možná už za pár týdnů mohli dočkat návštěvy kadeřnictví nebo si užít oblíbenou masáž. Něco ale bude jinak, než byli zvyklí. Před ostříháním vlasů budou totiž zákazníci muset absolvovat test na koronavirus. Řekl to ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Ministerstvo zdravotnictví se zřejmě rozhodlo vyslyšet hlasy veřejnosti. Lidé si totiž dlouhodobě stěžují, že zatímco velké firmy mohou fungovat díky tomu, že se jejich zaměstnanci pravidelně testují, tak menší obchody a služby tuto možnost nemají.



Ministr zdravotnictví Blatný ve středečním vysílání pořadu Snídaně s Novou řekl, že aktualizovaný protiepidemický systém (PES) počítá se změnou. Upravený systém má umožnit, aby se každý zákazník před návštěvou otestoval. Kadeřnictví, kosmetické salóny a jiné služby by díky tomu mohly fungovat mnohem dříve.

"Bude to právě testování, které bude používáno proto, aby se kadeřnictví, pedikúry a další služby mohly otevřít. Určitě se díky tomu otevřou dřív," řekl ministr na dotaz divačky.



Aktualizovaný systém PES by měla hlavní hygienička Pavla Svrčinová představit již tento týden. Systém bude mít opět formu tabulky.

Anketa Nechali byste se testovat před ostříháním vlasů? Ano, budu se cítit bezpečněji 13 35 hlasů Ne, je to blbost 87 226 hlasů Hlasovalo 261 lidí.

"Vizuálně je to identické, ale bojujeme s jiným virem, proto ten index, který se používal, nebude použit. Nebude mít žádnou rozhodující roli," řekl ministr Blatný. Podle Svrčinové by systém měl zohlednit i to, že část populace je proočkována.