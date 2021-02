Blatný: Lidé jezdí na hory a šíří virus! Mají to z práce, oponuje starosta

"Ať už je důvod zvýšení nákazy jakýkoliv, je podstatné do těchto oblastí nejezdit a zabránit tomu, aby se nákaza šířila dál," řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



"Situace v horských oblastech je podle nových dat o to závažnější, že se v nich setkávají lidé z celé republiky, což vede k větší fluktuaci lidí a vyššímu šíření onemocnění covid-19," prohlásil Blatný.



Tato tvrzení ministra Blatného nadzvedla ze židlí starosty horských a příhraničních oblastí. To, že právě Trutnovsko nyní patří mezi okresy s nejhorší epidemickou situací u nás, prý s turistikou nebo sportováním na horách nesouvisí.



"Za celou dobu nákazy jsme měli v obci maximálně šest osob nakažených, teď jich máme deset, ale to jsou všechno zaměstnanci jedné firmy," srovnal starosta Vítkovic v Krkonoších Milan Rychtr (nez.).



Třeba ve Špindlerově Mlýně žije přes tisíc obyvatel, nakažených jsou v průměru maximálně dvě procenta z nich. "V té době jsme registrovali úplně stejný počet lidí jako teď, když ty areály uzavřené jsou. Počet 15 nakažených si, myslím, není tak velký," sdělil starosta Špindlera Mlýna Vladimír Staruch (nez.).



V Deštném v Orlických horách žije 552 obyvatel. Podle tamní starostky jsou nemocní tři.



V náchodské nemocnici je obsazených 140 lůžek ze 160, přesto má starosta jasno. Šiřiteli koronaviru nejsou sportovci nebo turisté, ale nákaza se podle něj nejvíc šíří v zaměstnání. "Přijdou do fabriky, do práce, do kolektivu, kde jsou nakažení a ti lidé leží v té nemocnici. V žádném případě to není od běžkařů," mínil náchodský starosta Jan Birke (ČSSD).



Jan Birke dokonce považuje výroky ministra Blatného za snahu svalit vlastní selhání na občany České republiky. "Mrzí mne, že ministr Blatný řekne, že to nefunguje. Já jsem placený z daní a když něco nebude fungovat, tak lidi řeknou 'tak odstup', tak na co tam toho ministra máme, když nic nefunguje!" položil řečnickou otázku Birke.



V průměru je nyní v České republice 896 nemocných na 100 tisíc obyvatel. V této statistice jsme třetí nejhorší v Evropské unii. Hůř jsou na tom jen Portugalsko a Španělsko.