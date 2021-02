Blatný: Můžeme ještě přitvrdit, máme poslední šanci situaci zvrátit

Situace je podle Blatného stále špatná. Ve hře jsou podle něj dva možné přístupy. "Máme možnost udělat všechno pro to, aby opatření, která jsou nastavená, začala fungovat. Potom je nemusíme zpřísňovat,“ řekl Blatný. Připustil zároveň, že když nedojde k rychlé změně, bude muset přistoupit k dalšímu přitvrzení. "Když se nemocnice dostanou do situace, že budou řešit jenom intenzivní péči, a všechno ostatní bude zastaveno, tak to je z mého pohledu důvod, proč udělat naprosto zásadní změnu, která by musela být velmi drakonická,“ dodal ministr.

Blatný v neděli také prohlásil, že pouhé zpřísnění řešením není. Pokud lidé nebudou nařízení dodržovat, tak je podle ministra Blatného téměř jedno, jaká nařízení jsou.

Nejhorší situace v nemocnicích je stále v Karlovarském kraji. Především nemocnice v Chebu a Sokolově se už několik týdnů potýkají s vyčerpáním své kapacity pro covidovou péči. Vážnost situace potvrdila i krajská koordinátorka intenzivní péče a vakcinace Dagmar Uhlíková.

V plánu je převoz některých pacientů do Německa, i když v minulosti ministr Blatný tvrdil, že pomoc od sousední země nepotřebujeme. "Dokončují se formality pro to, aby bylo možné ty pacienty převézt," informoval Blatný s tím, že se hospitalizace v německých příhraničních nemocnicích týká jednotek, maximálně desítek pacientů z Karlovarského kraje. O převozu pacientů do sousedního Saska uvažuje také Ústecký kraj.

Podle aktuálních dat z webu ministerstva zdravotnictví je nyní v Česku volných 15 procent lůžek na ARO/JIP. Ale třeba právě v Ústeckém a Karlovarském kraji je to pouze desetina (i s lůžky pro necovidové pacienty), v Praze dokonce pouhých šest procent.

