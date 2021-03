Blatný nastínil, jaké budou další dny lockdownu. Chystá se první změna!

Počet nově nakažených pacientů s covidem-19 pomalu klesá, přesto není tento posun natolik zásadní, aby Češi mohli po třech týdnech tvrdého lockdownu očekávat větší rozvolnění. Ve Snídani s Novou to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Podle něj je potřeba neustále brát ohled na české nemocnice, které jsou v současné době na hranici svých kapacit.

Po 21. březnu by měl nouzový stav pokračovat i s původními omezeními včetně uzavření některých obchodů. V nedohlednu je i návrat dětí do škol. Přesto by se Češi mohli dočkat alespoň některých úlev. "Mohlo by dojít ke zvyýšení perimetru, kde můžeme trávit volnočasové aktivity," sdělil Blatný. Na procházku by tak lidé mohli vyrazit i mimo působnost obce.

Co se očkování týče, ministr věří, že v dubnu vakcinaci podstoupí až tři miliony lidí. V souvislosti s tím se připravuje i kampaň, která má zájem o očkování zvýšit.

Jan Blatný se dotknul i tématu vakcíny AstraZeneky, na jejíž používání dalo dočasně stopku hned několik evropských zemí kvůli možné souvislosti s krevními sraženinami. Podle ministra není důvod se bát. Ani samotné lékové agentury používání vakcíny nezakázaly. Naopak. Vyzývají, aby se lidé nepřestávali očkovat. "Není důvod se domnívat, že by AstraZeneka někomu ubližovala,“ prohlásil Blatný.