Blatný obhajoval nouzový stav, slíbil centrální dispečink lůžkové péče

Ministr zdravotnictví Jan Blatný se poprvé postavil před poslance, aby obhajoval prodloužení nouzového stavu. Podle něj se nacházíme v bodu zlomu, opatření by se měla projevit do dvou týdnů. Oznámil také, že by od příštího týdne měl začít fungovat centrální dispečink lůžkové péče. Důvodem k prodloužení nouzového stavu je podle něj například možnost doplnění stavu lékařského personálu, kterého začíná být nedostatek, nestandardními způsoby.