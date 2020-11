Blatný: Od 18. prosince by se každý mohl nechat otestovat zdarma

Dobrovolné testování všech občanů České republiky by mohlo začít 18. prosince. Uvedl to ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s tím, že od 4. prosince do 18. prosince by byli otestováni učitelé. O plošném testování hovořil i premiér Andrej Babiš (ANO). Hlavním důvodem jsou blížící se Vánoce.

Ministr Blatný v rozhovoru pro SeznamZprávy sdělil, že učitelé jsou prioritní rizikovou skupinou a měli by se testovat nadvakrát, v prosinci a v lednu.

"Jestliže to schválí vláda, tak budeme jako resort navrhovat, aby se na začátku prosince otestovali všichni učitelé. Aby dostali tuto možnost, nebude to povinné. Hrazeno to bude ze zdravotního pojištění, tedy bez nákladů pro učitele," řekl Blatný. První vlna testování by měla proběhnout od 4. do 18. prosince.

"A následně by byla možnost, aby všichni občané, kteří o to mají zájem, kteří se cítí ohroženi, měli možnost podstoupit zdarma nebo na zdravotní pojišťovny jeden antigenní test," uvedl Blatný.

Ministerstvo tak chce zabránit tomu, aby se nákaza šířila mezi příbuznými, kteří se budou na svátky navštěvovat. Blatný neočekává, že by se testovat přišlo deset milionů lidí. "Řeknu to na příkladu: jestliže jste někdo, kdo miluje obchody, a každý den v té době, kdy budete moci, půjdete do deseti z nich a máte miliony přátel, tak byste se asi měl nechat otestovat. Jestliže budete teenager, který sedí u počítače, celý den nevystrčí nos z domu, tak tam asi jít nemusíte," myslí si ministr.

Blatného plán testování je tedy následující: do 4. prosince by měli být otestováni všichni zaměstnanci a klienti domovů sociálních služeb, od 4. do 18. prosince by se testovali učitelé a od 18. prosince by se mohl zadarmo nechat otestovat kdokoliv. V lednu by následovalo ještě další kolo testování učitelů.

"Chceme to zopakovat ještě začátkem ledna, abychom předtím, než se vrátí děti po prázdninách, je mohli zase zabezpečit tímto způsobem a snížit riziko, že vznikne příliš brzy nějaká třetí vlna," vysvětlil Blatný.

V lednu a únoru by se pak podle Blatného mohlo rozjet očkování.

Podívejte se na reportáž TV Nova o plošném testování před Vánocemi: