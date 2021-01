Blatný odvolal náměstkyni Šteflovou. S manželem předbíhala při očkování

Alena Šteflová dostala vakcínu přednostně ve Státním zdravotním ústavu. Její odvolání z funkce oznámil Seznam Zprávám ministr zdravotnictví Jan Blatný, který už v pátek případ kritizoval. "Je to špatně,“ uvedl tehdy na adresu své podřízené.

Náměstkyní ministra zdravotnictví byla Šteflová více než tři roky. Na ministerstvu začala pracovat v době úřadování Adama Vojtěcha.

Kvůli aféře s očkováním odstoupil minulý týden také ředitel Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Pavel Březovský. Následně svou rezignaci, také kvůli předbíhání při očkování, oznámil ředitel českokrumlovské nemocnice Jindřich Florián. Toho k rezignaci vyzval hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

SZÚ dostal od státu 1000 dávek vakcíny, které využil nejen pro svoje zaměstnance, ale i jejich rodinné příslušníky. "Budiž to jasným signálem, že kdyby někdo nedodržoval prioritizaci tak, jak je nastavená, a chtěl se nezodpovědně, neopodstatněně a v podstatě podvodem domoci toho, že by se mu dostala vakcína dříve než těm, kteří to potřebují, tak to nebude v žádném případě tolerováno," řekl k aféře v SZÚ ministr zdravotnictví Jan Blatný.