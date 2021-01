Blatný: Rezervační systém funguje, za chyby mohou očkovací centra

Mnozí senioři starší 80 let cestovali do očkovacích center zbytečně. Přestože dostali termín, na místě jim řekli, že pro ně vakcínu nemají. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) ale rezervační systém funguje správně. Není to jeho chyba, zavinila to daná očkovací místa, řekl v Televizních novinách.