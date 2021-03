Blatný: Příští týden bude nejkritičtější. Lůžka v nemocnicích nemusí stačit

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) bude příští týden nejkritičtější. V následujícím týdnu hrozí riziko, že nebudou stačit nemocniční lůžka, hlavně na jednotkách intenzivní péče, řekl v neděli. Ministr také přiznal, že ivermektin není lék na koronavirus a neměl by být používán.

Příští týden by měla koronavirová epidemie v Česku dosahovat vrcholu. Zlomit by se to mělo za dva týdny, řekl v neděli v České televizi ministr Jan Blatný. Pokud se ale potvrdí předpoklady, bude v dalších dnů patrné zabrzdění epidemie. Následující týden budou muset některé kraje povinně povolat studenty zdravotnických škol a mediky, aby v nemocnicích vypomohli. "Může být potřeba až 300 lékařů a tisíc sester v pracovní povinnosti," sdělil Blatný.



Dále Blatný řekl, že v průběhu tohoto víkendu vznesl Pardubický kraj dva požadavky ohledně převozu pacientů do zahraničí. Oba odešly do systému EWRS (tzv. systém včasného varování). Nyní je situace závažnější, než byla před 14 dny, dodal Blatný.

Ministr se také vyjádřil k léku ivermektin. Podle jeho slov to není primární lék na koronavirus a neměl by být ve velkém užíván. "Já osobně bych si ivermektin nevzal. Může být totiž spojen s postižením jater a ledvin," řekl. Hlavní problém vidí Blatný v tom, že tento lék zatím neprošel klinickými studiemi. Lék tak sice někomu může pomoci, ale dalším lidem by mohl uškodit. Blatný také uvedl, že o nákupu tohoto neschváleného léku předem nevěděl.



Přiznal také, že Česko sužuje britská mutace viru, která je zákeřnější. Podle Jana Blatného v Česku byla už od 7. prosince, ovšem nevědělo se o tom, protože v zemi chyběla funkční technologie, která by ji zachytila. "Kdybychom věděli, že tu máme britskou mutaci, pravděpodobně bychom šli přísnější cestou," dodal Blatný k předvánočnímu rozvolnění. Upozornil, že Česko nesmí podcenit ani jihoafrickou mutaci. Ta se podle vědce Omara Šerého objevila v Brně.