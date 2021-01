Blatný prozradil, kdy by se mohli další žáci vrátit do škol. V lednu určitě ne

Šance, že by další děti usedly do školních lavic už v lednu, je minimální. Podle ministr zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) je ale reálné, že by se první stupeň základních škol mohl vrátit k normální výuce už na začátku února.

O návratu žáků do škol mluvil ministr zdravotnictví na páteční schůzi Poslanecké sněmovny. "Prioritou jednoznačně je návrat žáků prvního stupně do základních škol," uvedl.

"Nedá se předpokládat, že by k tomu došlo dříve, než na začátku února. Jestliže to ale epidemiologická situace dovolí, pak je toto datum reálné. Týká se to i malotřídek a v případě, že to bude možné, tak následující skupinou jsou studenti devátých a maturitních ročníků," dodal.

Původně se uvažovalo o tom, že by se mohla část žáků vrátit do škol už v pondělí 25. ledna, vzhledem k aktuálnímu počtu hospitalizací a denních nárůstů z toho ale sešlo.

"Školy budou i v příštím týdnu, tj. od 25. ledna, pokračovat ve výuce dle současného režimu, který odpovídá stupni 5 matice opatření PES," informoval v pondělí ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Prezenční výuka je aktuálně umožněna žákům prvních a druhých ročníků základních škol a dětem ve speciálních školách a třídách. Uzavření se netýká ani mateřských škol, které jsou v provozu po celou dobu druhé vlny epidemie.

Ministr Plaga ve Snídani s Novou prozradil, jak to bude letos s příjimačkami na školy: