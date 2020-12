Blatný: V prvních 3 měsících budou vakcíny na covid pro milion Čechů

"Podle dodávek, které jsou avizované z Evropské komise, budou v Česku během prvních tří měsíců dostupné dávky pro zhruba milion osob a jedná se o vakcíny, které jsou s nízkým chladovým řetězcem, tedy -40 nebo -70 stupňů," vysvětlil na TV Nova ministr zdravotnictví.

Tyto vakcíny podle Blatného zamíří do zhruba 40 vakcinačních center. Každé z nich by mělo za den odbavit 200 až 300 zájemců o očkování proti covidu. Postupně se pak podle ministra do očkování zapojí i praktičtí lékaři. A to ve chvíli, kdy budou k mání vakcíny, které "přežijí" i ve vyšších teplotách, než bylo zmíněno výše.

"Tam se potom jedná o tisíce očkovacích míst, takže si nemyslím, že bychom zaspali, že bychom na tom byli hůře, nebo že by se očkovací látka k našim lidem dostala později," uklidňuje ministr.

Šéf České lékařské komory Milan Kubek ovšem na slova Blatného ve vysílání reagoval poměrně ostře. "Česká republika je nejpostiženější zemí covidem-19 na celém světě a vláda teď nechává, aniž by nějak adekvátně reagovala, rozjet třetí vlnu epidemie," kritizuje kroky kabinetu.

Každý den, o který se očkování zpozdí, podle něj bude stát lidské životy. A Česko podle něj nepotřebuje jen speciální očkovací centra, ale především mobilní očkovací týmy.

"My musíme jezdit za seniory, kteří to očkování nejvíc potřebují - do domovů důchodců, ale i do domácností," domnívá se prezident lékařské komory. Česko má podle něj trvat na tom, aby dostalo co největší množství vakcíny.

Podle Blatného je plán očkování daný tím, jakým způsobem jsou vakcíny vyráběné a dodávané na evropský trh. "Česká vláda dělá všechno pro to, aby veškeré vakcíny, které budou k dispozici, byly zavčas a adekvátně naočkovány. Nemám ani sebemenší pocit, že bychom cokoli udělali špatně," vzkázal ministr.