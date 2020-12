Blatný vyzval k nošení respirátorů. Podívejte se, jak vybrat kvalitní

Kvalitní respirátor třídy FFP2 se podle odborníků na první pohled nepozná. Některé znaky ale i laikovi napoví. Chybět by třeba neměl popis výrobku v češtině

"Klíčové je takzvané označení CE, s tím bývá nejvíce problémů. Na trhu se objevují padělky, ty rozeznáme poměrně snadno. Mezi těmi písmeny musí být signifikantní mezera. Jakmile jsou C a E vyloženě nalepená na sebe, tak v takovém případě se jedná o padělek," uvedl expert na zdravotnické právo Jakub Král.

V nezávislých testech ale nejlépe dopady právě respirátory asijského původu, přestože jim evropská značka nebo návod v češtině chybí.

"My jsme měli respirátorů v testu celkem sedm, přičemž prošly všemi těmi testy pouze tři. Ty, které dopadly nejlépe, měly nejvyšší filtrační účinnost, bohužel ale nesplňují to, co se nejčastěji radí zákazníkům. Tedy aby nápis, popisy a návody byly v češtině, aby tam byl ten symbol certifikace CE. To tyto respirátory nemají, přesto se ukázalo, že fungují dobře," řekla šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Odborníci radí respirátory stejně jako jiné zboží kupovat raději v kamenných obchodech, v tomto případě spíš v lékárnách než na internetu.

"Lékárny lze doporučit především s ohledem na to, že mají povinnost vám poradit, jak ten výrobek používat. Nicméně i v běžné prodejní síti můžete narazit na kvalitní výrobky," doplnil Král.

Kvalitnější a ověřené respirátory mají například několik vrstev tkaniny, nanovlákna nebo částečky stříbra. Jsou pochopitelně dražší. Vyjdou na desítky až stovky korun.