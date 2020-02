Bláznivé počasí! Palmy v Bagdádu pokryl sníh, je to podruhé za 100 let

Chumelenice v zemích Blízkého východu nejsou zrovna obvyklým jevem. Není tedy divu, že obyvatelé Bagdádu byli značně překvapeni, když v úterý ráno vyhlédli z oken a všude byla bílá pokrývka.

V hlavním městě Iráku je sníh opravdu velkou vzácností. Sněžilo tam teprve podruhé za posledních sto let. Naposledy tam sníh napadl v roce 2008, moc dlouho se ale neudržel. Stovku let předtím tam ale nebylo po žádné vločce ani památky.

Some weird weather in the world at the moment. In Baghdad they have just had snow for the first time in a decade. We r having storms, heat wave causing the bush fires in Australia, floods in so many countries. Surely this must be because of global warming pic.twitter.com/D8DyBZcUWN