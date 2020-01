Bláznivé počasí! Pouštní státy svírá zima, velbloudi se brodí sněhem

Uplynulé dny přinesly pouštním státům na Arabském poloostrově překvapení v podobě sněhových bouří. Na řadě míst napadla taková vrstva sněhu, o které si momentálně Česko může nechat leda tak zdát.

Bílá pokrývka leží například v Saúdské Arábii, především v regionu Tabuk na severozápadě území, Libanonu, Sýrii a Jordánsku. Přestože v těchto státech najdeme horské oblasti, kde v zimě nastává chladné počasí, nedá se říct, že by místní obyvatelé byli na chumelení zvyklí.

Na mnoha místech totiž v posledním týdnu byl takový úhrn srážek, který je pro danou zemi typický za celý rok. Na sociálních sítích se tudíž začaly masově šířit videa a fotografie zasněžené pouště.

WOW!! Not something seen very often, Camels in Snow! This was the view in Wadi Rum, #Jordan yesterday afternoon 10th January! Photo by Hasan Zawaid Camp; #severeweather #snowfall pic.twitter.com/Jn01gijM0N