Blešáky opět frčí! Dají se tam najít bizarní předměty za dobrý peníz

Lidé v Česku začínají znovu objevovat kouzlo bleších trhů. Na největší pražský blešák se zbožím z druhé ruky o víkendech chodí i tisíce lidí. Není to sice úplně zadarmo, ale prý si občas odnesou domů opravdové poklady.

Urny, vycpaná zvířata nebo třeba lustr. Návštěvníci si z bleších trhů odnášejí často věci, nad kterými zůstává rozum stát.



"Je to divný, rozbitý, postižený a děsivý," okomentoval návštěvník blešího trhu svůj výstavní kup, vycpané zvíře držící se větve. A kolik za něco takového utratil? "Původně říkali šest set, ale usmlouval jsem to na tři sta," odpověděl šťastně.



"No to jsem koupil takhle za padesát korun," pochlubil se další spokojený návštěvník blešáku a ukázal sadu badmintonových raket.



"My jsme nakoupili krásný samý věci. Skleničky francouzský. Výběrový. Objevili jsme opravdu skvost za dobrý peníz," popsal další nákupčí svůj úlovek.



Na bleších trzích se dá pořídit prakticky vše. Například umělá noha. A cena? Dohodou. Nebo třeba strážní boty. Mají už sice to nejlepší za sebou, i tak ale za ně zájemce zaplatí až pět set korun.



U zákazníků ale nejvíce vede zboží za zlomek původní ceny. "Deset korun, patnáct a pak už se jim s cenou nahoru nechce jít. Jako kdyby to chtěli zadarmo, tak já jim to dám zadarmo, jo. Ale to já potom nevydělám,“ řekl jeden z prodejců.



Prodávat tu může každý prakticky cokoli kromě zvířat, drog, zbraní, alkoholu a tabákových výrobků. Stačí zaplatit poplatek, který začíná na sto padesáti korunách. Dvacetikorunu platí návštěvník.



Lidé na bleších trzích nakupují od nepaměti. Samotný název pochází až ze středověku. Sortiment nabízeného zboží se během let moc nezměnil.



Nákupy na bleších trzích ale nejsou bez rizika. Podle policistů se na některých prodává i kradené zboží. Například na posledním takovém bazaru v Mostě našli věci, které jen pár dnů předtím zmizely ze sušárny tamního panelového domu.