Blesk na Chrudimsku rozpůlil boží muka. Lidem nefungovaly spotřebiče

Jako nůž do másla se do metrového pískovce zakrojil elektrostatický výboj. Kámen se rozdělil na dva díly, vznikla 10centimetrová mezera a popraskala dokonce podezdívka. Na čem by kameník nechal ruce, se podařilo přírodě ve vteřině.



"Musel by týden do toho mlátit, aby to takhle rozštípl,“ myslí si jeden z obyvatelů obce. Blesk nejdřív zasáhl 300 let starou lípu. Na té je vidět, kudy procházel dolů. Byl to tak silný výboj, že kůra stromu letěla 10 metrů daleko přes silnici až k autobusové zastávce.

"Má tady být dendrolog a uvidíme, co se s tím dá dělat,“ řekl starosta Dřevíkova Tomáš Dubský (STAN). Vozu, který stál pod lípou, vyhořela elektroinstalace. "Je nepojízdný, protože je zablokovaná ruční brzda,“ vysvětlil pracovník odtahové služby Roman Horáček.



A lidem v okolí navíc nejde televize. "Sousedům to vypálilo modem, set-top box a byli od toho stromu asi 25 metrů,“ popsal další z tamních obyvatel.



Obec má co opravovat. Před měsícem nedale spadla kvůli větru dřevěná kaplička. Teď budou restaurátoři řešit, co se 150 let starým křížkem. Blesk udeřil na návsi v sobotu v 11 hodin v noci. Bouřka prý přišla nečekaně rychle.