ŽIVĚ: Blíží se konec energetických šmejdů? Novela zákona jim má zatnout tipec

Podpořit spotřebitele a zvýšit tlak na nepoctivé zprostředkovatele na trhu s elektřinou a plynem má novela zákona, který právě projednává Poslanecká sněmovna ČR.

Takzvaní energetičtí šmejdi vyhledávají hlavně starší občany, kteří se jejich praktikám obtížně brání. Využívají různé triky, aby spotřebitele donutili uzavřít s nimi mlouvy, přestože jsou pro zákazníky nevýhodné. Energošmejdi se také často vydávají za zástupce dodavatelů a nic netušícího seniora donutí podepsat novou smlouvu.

Česká obchodní inspekce vloni ukončila devět kontrol přeprodejců energií a u šesti z nich zjistila klamavé obchodní praktiky.

Pokud by novela byla přijata, smlouvy na dodávky energií by nesměly být uzavírány na dobu delší než tři roky. Obchodníci by navíc nemohli navyšovat ceny bez informování zákazníků. A smlouvy by se musely uzavírat výhradně písemně. Energetická novela by také zavedla registr zprostředkovatelů, který by takzvané šmejdy vyřadil z trhu s energiemi.

Část opozice se na plénu Sněmovny zřejmě bude chtít vrátit i k otravě řeky Bečvy. Kyanid tam 20. září zahubil desítky tun ryb, policie viníka dosud nezjistila. Kvůli ekologické havárii usilují poslanci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 o vytvoření sněmovní vyšetřovací komise.

