Firmy se už připravují na konec stavu nouze. Svírá je ale nejistota

Ukončení nouzového stavu netrpělivě vyhlížejí majitelé restaurací a barů nebo například poskytovatelé služeb. Pokud nouzový stav skutečně skončí, budou moci své provozovny v pondělí všichni otevřít. Někteří se na to začali chystat už v pátek. Jiní raději vyčkávají na to, co přinesou další rozhodnutí politiků.

Majitelé obchodů, barů a restaurací nebo třeba kosmetičky a kadeřnice. Ti všichni by mohli po ukončení nouzového stavu v pondělí otevřít. Už v pátek se na to začala chystat například majitelka vlasového studia v Praze.

Otevřít své provozovny by v pondělí chtěla i celá řada dalších podnikatelů. Jestli ale nakonec skutečně budou moct, nikdo z nich neví.

"My prostě nevíme, nicméně činíme kroky k tomu, abychom teda v pondělí mohli být otevřený. Máme obchody připravený, to zboží tam je vystavený, my můžeme, když tam bude personál otevřít i za pět minut," nechal se slyšet majitel obchodu Václav Hrbek.

"Strašně rádi bychom otevřeli, ale podle všeho to vypadá tak, že stejně se služby a pohostinství omezí nějakou formou, takže nepředpokládáme, že bychom otevřeli," řekl majitel baru Václav Vojíř.

Majitelé restaurací prý ještě raději vyčkávají a s nákupem zásob moc nespěchají. Důležitý je pro ně prý především bezpečný návrat hostů.

"Obava je z toho, aby se ekonomika zase nezavřela během dvou tří týdnů, takže by se opakoval stav z prosince a to by určitě byl ten poslední scénář, který by si kdokoliv přál. Takže v současné chvíli my spíše vzhlížíme k tomu klidu, pokračování kompenzací," řekl restauratér Luboš Kastner.

Na to, co bude čekají i sportovci. Ti by mohli opět začít trénovat nebo pořádat turnaje.