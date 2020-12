Blíží se maximum roje Geminidy! Objevit se může i 1000 meteorů za noc

Meteory budou zdánlivě vylétat ze souhvězdí Blíženců, z jehož latinského názvu pochází označení Geminidy. Radiant, tedy místo odkud budou meteory vylétat, se bude naházet východně od nejjasnějších hvězd souhvězdí. Těmi jsou Castor a Pollux.

"Na prosincové obloze vychází souhvězdí Blíženců i s oběma hvězdami už za soumraku a je tedy pozorovatelné celou noc. Nejvýše nad obzorem pak v polovině prosince bývá kolem 2. hodiny ranní. Tehdy radiant meteorického roje v našich zeměpisných šířkách dosáhne výšky kolem 70° nad obzorem. Díky tomu lze v České republice pozorovat maximum roje s četností až 90 meteorů v hodině," popsal astronom Petr Horálek.

Pozorování letos nebude narušovat svit Měsíce, v době maxima bude totiž naše přírodní družice v novu. Geminidy není potřeba sledovat jen v době maxima, viditelné jsou už přibližně od 4. prosince. Poslední meteory lze pak podle Horálka spatřit až do 17. prosince, ideální je ale doba maxima.

"K pozorování roje si kvůli dobrému rozhledu vyberte místo co nejméně rušené stromy či domy, především však co nejdále od světelného znečištění z měst (uvidíte tak i slabší meteory). Nejlépe se úkaz sleduje vleže - doporučujeme tedy nějaké lehátko či karimatku. Je však třeba nepodcenit mrazivé prosincové noci, takže se vybavte co nejteplejším oblečením, spacákem či několika dekami. Během prosincových nocí je také třeba počítat s možným výskytem inverzí, proto je nejlepší vydat se do hor," doporučil Horálek.

Geminidy pochází z tělesa (3200) Phaethon. Jedná se o drolící se planetku s neobvyklou dráhou. Ta ji každý přibližně půldruhý rok navádí do vzdálenosti jen 0,14 AU od Slunce.