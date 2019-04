Obchody a služby o Velikonocích: Někde budou mít zavřeno!

Billa

Billa ponechává na Velký pátek své supermarkety otevřené, aby si mohli zákazníci pohodlně nakoupit potraviny. Otevírací doba zůstává stejná, a to většinou od 7 do 20 hodin. Ve stejný čas můžete navštívit prodejnu také v sobotu. V neděli je pak standardní doba od 8 do 20 hodin. Naopak zavřeno bude ze zákona na Velikonoční pondělí.

Albert

I v Albertu si budete moci v klidu v pátek nakoupit v supermarketech a hypermarketech, a to podle běžné otevírací doby od 7 do 22 hodin. O víkendu budou obchody otevřené stejně jako v pátek. Na Velikonoční pondělí však budou prodejny zavřené.

Tesco

Hypermarkety Tesco budou v pátek a v sobotu otevřeny podle běžné otevírací doby, a to od 7 do 22 hodin. V neděli pak budou hypermarkety s běžnou otevírací dobou Nonstop nebo do 24 hodin otevřeny v neděli jen do 23 hodin. Ostatní hypermarkety mají v neděli otevřeno podle běžných otevíracích hodin. V pondělí pak budou obchody uzavřené.

Od pátku do neděle si nakoupíte také v supermarketech a expressech Tesca, ty budou otevřeny podle běžné doby. V pondělí však budou opět zavřené. Stejně na tom budou i online nákupy. Naopak čerpací stanice budou v pondělí otevřeny od půl deváté ráno do osmé hodiny večer, mimo čerpací stanice Letňany a Brno Vídeňská.

Lidl

Na nákupy můžete vyrazit od pátku do neděle také do Lidlu. Ten bude otevřen podle standardní doby, která se většinou pohybuje od 7 do 21 hodin, v neděli pak od 8 hodin. V pondělí budou prodejny zavřené.

Penny Market

I v Penny Marketu se nemusí zákazníci bát, že by v pátek nebo o víkendu nenakoupili. Obchod bude mít otevřeno podle normální otevírací doby, většinou od 7 do 21 hodin. Výjimkou bude opět v pondělí, kdy musí Penny Market své pobočky uzavřít.

Kaufland

Kaufland si připravil pro své zákazníky prodloužení pracovní doby, a to už od středy 17. 4. do pátku 19. 4., kdy budou obchody otevřené od 7 do 23 hodin. V sobotu a v neděli pak nakoupíte jen do 22 hodin. Na Velikonoční pondělí bude také zavřeno.

Globus nebo Makro

Nakoupit mohou lidé v těchto obchodech pouze od pátku do neděle. Jelikož překračují plochu 200 m2, v pondělí budou všechny zavřené.

Baumax, Bauhaus, OBI, Hornbach

Pokud máte v plánu pracovat o svátcích na zahradě nebo si zlepšovat dům, nakoupíte v těchto obchodech pouze od pátku do neděle. V pondělí musejí být všechny zavřené. Baumax bude mít otevírací dobu od 8 do 18 hodin. V Bauhausu v pátek nakoupíte od 7 do 21 hodin, v sobotu od 8 do 21 hodin a v neděli pak od 8 do 20 hodin. OBI pak zákazníkům umožní nákup do neděle podle běžné otevírací doby, a to většinou od 7 do 21 hodin. Hornbach v pátek otevře podle nedělní doby, přehled prodejen najdete na webových stránkách obchodu. V sobotu a v neděli nakoupíte podle standardní doby.

Obchodní centra

U obchodních center záleží na tom, zda je jejich velikost větší než 200 metrů čtverečních. Pokud ano, o Velikonočním pondělí zde nenakoupíte. Informace mohou lidé najít na stránkách jednotlivých obchodních center.

Česká pošta

Česká pošta na svých webových stránkách zveřejnila seznam poboček a jejich otevírací doby. Na některých místech nepořídíte ani v pátek, ani v pondělí. Kompletní seznam najdete zde.



Od roku 2016 platí zákon, který omezuje otevírací dobu obchodů větších než 200 metrů čtverečních během vybraných státních svátků. Mezi ně patří právě i Velikonoční pondělí.