Blíží se volby! Podle politologa jsme odsouzeni k neustálému hlasování

V České republice se pomalu blíží volby, a to nejen do Senátu, ale také do zastupitelstev 13 krajů. Od výběru osob, které nás budou v následujících letech reprezentovat a rozhodovat o důležitých věcech, si ale neodpočineme. V dalších letech nás čekají krátce po sobě volby sněmovní, obecní, prezidentské i evropské. S přestávkou v roce 2027 tak budou volby každý rok následujících 10 let.

Volby do Senátu i zastupitelstev krajů se uskuteční ve dvou dnech. Lidé tak budou moci hlasovat v pátek 2. října od 14 do 22 hodin a poté také v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin. Druhé kolo voleb do Senátu pak proběhne o týden později, tedy v pátek 9. října rovněž od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.

Už příští rok půjdeme volit znovu. Tentokrát do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. "Ty se konají každé čtyři roky, pokud nedojde k předčasnému rozpuštění poslanecké sněmovny jako například v roce 2013,“ řekl TN.cz politolog Pavel Maškarinec.





V roce 2022 nás pak čekají volby do Senátu, kde se každé dva roky obměňuje jedna třetina senátorů, jejichž funkční období je šest let. Jedná se o jediné volby, které se konají vždy s krajskými, nebo jinými typy voleb co dva roky. Tentokrát budou spojeny s volbami do obecních zastupitelstev. Další obměna Senátu je naplánovaná na roky 2024 a 2026.

V roce 2023 nás čekají další volby - prezidentské. Podle politologa Jana Kubáčka je lidé považují nejdůležitější, což dokládá vysoká volební účast. Hlava státu se volí vždy po pěti letech. Tentokrát se o úřad nebude moci znovu ucházet současný prezident Miloš Zeman, jemuž bude končit druhé volební období.



Největšímu zájmu lidí se těší komunální nebo také obecní volby, které proběhnou v roce 2022 a konají se každé čtyři roky. Mezi jednotlivými obcemi se však může výrazně lišit volební účast. Zpravidla nejvyšší participace občanů je v nejmenších obcích v Česku, ve velkých městech tradičně zájem voličů klesá.



Letos v říjnu nás čekají také volby do krajských zastupitelstev, následující budou v roce 2024. I ty se konají ve čtyřletých intervalech hlasováním na základě tajného všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Zpravidla s nimi probíhají také volby do Senátu.



Posledním typem jsou volby do Evropského parlamentu, které se konají jednou za pět let a ty příští se odehrají v roce 2024. Je pro ně však typická nízká účast a malý zájem českých voličů.



Maškarinec však upozorňuje, že odlišná účast voličů v různých typech voleb může mít výrazné dopady i na výsledky jednotlivých stran ve volbách. "Vyšší ochotou hlasovat ve volbách se vyznačují lidé s vyšším vzděláním a vyššími příjmy, jejichž vliv na výsledky voleb narůstá zejména při malé volební účasti,“ doplnil Maškarinec.



Podle Kubáčka je Česko unikátní tím, že se zde volí neustále. "Jsme odsouzeni k neustálým volbám. Následujících několik let budou v této zemi každý rok probíhat nějaké volby,“ usmívá se Kubáček. Jedinou výjimkou v následujících deseti letech je zatím rok 2027, na který zatím žádné volby nevychází.

Poslanci schválili možnost volit lidem v karanténě. Více se dozvíte v následující reportáži: