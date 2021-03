BMW letos slaví 40 let legendární řady GS

Celý letošní rok se bude odehrávat ve jménu klasického retro modelu R 18 s největším kdy vyrobeným boxerem, ale hlavně ve žlutočerných barvách výročí 40 let enduro řady GS. Novými devítistovkami za příznivou cenu chce značka cílit na širší spektrum zákazníků a pro náročné cestovatele přichází s inovovanou řadou R 1250 RT.







40 let dobrodružství pod zkratkou GS



Je to neuvěřitelné, ale populární cestovní enduro a stěžejní model značky BMW Motorrad slaví již 40 let. V roce 1980 byl představen model R 80 G/S, tehdy ještě s lomítkem v názvu, který znamenal Gelände/Strasse (off-road/ulice). Lomítko časem zmizelo a GS od té doby znamená Galände Sport. U příležitosti výročí svého nejdůležitějšího motocyklu představila značka hned 7 motorek ve speciálním žlutočerném provedení, odkazujícím na kultovní barvy modelu R 100 GS. Jsou jimi G 310 GS, F 750 GS, F 850 GS, F 850 GS Adventure, R nineT Urban G/S a samozřejmě klasická velká endura R 1250 GS a R 1250 GS Adventure. Široká škála modelů tak dává velké možnosti výběru různorodým jezdcům.





Že si motorku BMW může dovolit široké spektrum klientů, dokazuje značka nabídkou nových devítistovek za skvělou cenu s možností výhodného financování. Jde o typický nahatý roadster BMW F 900 R a jeho kapotovaného sourozence BMW F 900 XR. Základem obou je agilní řadový dvouválec o výkonu 105 koní, z výroby lze ale objednat i verze pro řidičáky A2 s výkonem do 35 kW. Co na obou zaujme ale nejvíc, je bezesporu cena. F 900 R začíná na 224 800 Kč a její kapotovaná sestra startuje na 282 800 Kč včetně DPH. Na obě je možné nastavit flexibilní financování s různou délkou trvání úvěru a s různou akontací. Naháče je tak například možné získat za 3 499 Kč měsíčně včetně pojištění, pětileté tovární záruky a asistence kdekoliv po Evropě zdarma.Oba modely svou bohatou standardní výbavou včetně sériově dodávané konektivity a LED světel nastavují technologické měřítko v segmentu střední třídy a zároveň nabízejí celou řadu volitelných prvků. Ty jsou v některých případech v rámci segmentu jedinečné. Jde například o adaptivní světla do zatáčky, bezklíčkový přístup, odpružení Dynamic ESA nebo volitelné jízdní režimy Pro. Kromě sériově dodávané anti-hoppingové spojky je možné nové modely F 900 R a F 900 XR poprvé vybavit systémem regulace brždění motorem (MSR). Ten brání zablokování zadního kola v případě náhlého puštění plynu nebo při nešetrném podřazování. Tím se významně zvyšuje úroveň bezpečnosti.Ikona ve třídě cestovních motocyklů BMW R 1250 RT v letošním roce přichází řádně inovovaná. Motocykl stále pohání dvouválcový motor boxer s variabilním časováním a zdvihem sacích ventilů. Chod motoru je extrémně klidný, tichý a ekonomický, přesto nabízí i v současné emisní normě EU5 výkon více než dostatečných 136 koní.Nové R 1250 RT může být z výroby vybaveno volitelnými jízdními režimy včetně dynamického brždění (DBC). Ve standardu pak motocykl disponuje integrálním brzdovým systémem s ABS (Full Integral ABS Pro), který využívá ruční brzdovou páčku k aktivaci přední i zadní brzdy zároveň, a při intenzitě brždění bere v potaz i úhel náklonu motocyklu a rozložení brzdné síly. Součástí volitelné výbavy je pak nově adaptivní tempomat (ACC). Systém díky radarovým čidlům řídí rychlost motocyklu podle vpředu jedoucího vozidla. Vypořádává se přitom i s úhlem náklonu a umožňuje tak bezpečné zatáčení.Na motocyklu na první pohled zaujme nová přední maska s velkými full-LED světlomety. Volitelně dodávaný nový světlomet se přizpůsobuje náklonu motocyklu. Dokonale tak osvětluje zatáčky a světelný kužel míří tam, kam motocykl jede. Ovšem nejvýraznější změnou je nový 10,25 ”barevný TFT displej s integrovanou navigací pro pohodlné plánování trasy a rozsáhlou konektivitou jako součást standardní výbavy. Díky němu již není potřeba žádného dalšího displeje telefonu či jiného zařízení, vše vidíte pohodlně na displeji motocyklu.Po představení nového R 18 v loňském roce BMW přichází s druhým zástupcem této modelové řady pro segment cestovních cruiserů. Nové BMW R 18 Classic je nostalgickým cestovním motocyklem odkazujícím na začátky velkých cestovních strojů. Zatímco R 18 sází na velmi puristický styl, R 18 Classic se odlišuje velkým větrným štítem, sedlem spolujezdce, bočními taškami, LED doplňkovými světlomety a 16palcovým předním kolem.Srdcem obou strojů je nově vyvinutý dvouválcový motor „Big Boxer“. Jeho působivý vzhled i technologie jsou pokračováním tradičních vzduchem chlazených motorů s protilehlými válci z dob, kdy BMW Motorrad v roce 1923 zahájilo jejich výrobu. Největší sériově vyráběný dvouválcový boxer má zdvihový objem 1802 ccm a maximální výkon 91 koní. Mezi 2 000 až 4 000 otáčkami je vždy k dispozici obrovský točivý moment přesahující 150 Nm. R 18 Classic a R 18 přímo navazují na tradice historických motocyklů BMW a nabízí to nejlepší, co značka za posledních téměř 100 let vytvořila.