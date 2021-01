Boeing s 50 pasažéry zmizel krátce po startu z Jakarty. Ztratil se nad mořem

Letoun aerolinek Sriwijaya Air mířil z Jakarty do města Pontianak v provincii Západní Kalimantan, šlo o vnitrostátní spoj. Podle britského Daily Mailu se letoun výškově propadl asi o tři kilometry za méně než minutu. A to jen pár minut po startu.

Podle twitterového účtu portálu Flightradar24, který sleduje letecký provoz po celém světě, letoun typu Boeing 737-500 odstartoval z Jakarty v 8:36 našeho času (14:36 indonéského času) a letečtí dispečeři s ním ztratili kontakt o čtyři minuty později.

Letoun po svém odletu z Jakarty dosáhl výšky 10 900 stop (asi 3300 metrů) a kontakt s ním se ztratil ve chvíli, kdy byl na pouhých 250 stopách (asi 80 metrů). Indonéské ministerstvo dopravy oznámilo, že už rozběhlo pátrání.

This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data.



Route: Jakarta to Pontianak

Callsign: SJY182

Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC

Take off: 07:36 UTC

Highest altitude: 10,900 feet

Last altitude: 250 feet

Signal lost: 07:40 UTChttps://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/CPzFJdsuJZ