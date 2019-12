Boeing zveřejnil nové spisy. Odhalily podivné chování zaměstnanců

Jen pár hodin od rezignace šéfa dozorčí rady společnosti Boeing Davida Calhouna, obdržel americký Kongres nové spisy ohledně vyšetřování letadel Boeing 737 MAX. Do krize se firma dostala po pádu letadel, které nepřežilo 346 lidí.

Dokumenty dostal Výbor pro dopravní infrastrukturu v pondělí. "Podobně jako jiné záznamy dříve zveřejněné společností Boeing se zdá, že záznamy poukazují na velmi znepokojivý obraz obav vyjádřených zaměstnanci společnosti Boeing ohledně závazku společnosti k bezpečnosti," citovala agentura Reuters asistenta v anonymitě.

Ten také dodal, že se zaměstnanci snažili bránit výrobní plány firmy během vyšetřování letadla 737 MAX. Boeing dokumenty Kongresu zaslal kvůli závazku k transparentnosti s orgány a dozorčími výbory. "Obsah neodráží společnost, kterou jsme a máme být. V posledních devíti měsících jsme jako společnost provedli významné změny, abychom zlepšili naše bezpečnostní procesy, organizace a kulturu," uvedl výrobce letadel.

Boeing v prosinci také oznámil, že od ledna dočasně zastaví výrobu letadel. Zároveň by chtěl do provozu opět vrátit letadlo 737 MAX. Kritice také čelí po pádu stroje tohoto typu v Etiopii a Indonésii. Firma ho měla do vzduchu prý vypustit předčasně a zanedbat tak bezpečnost. Tyto informace však Boeing popírá. Nehodu podle něj mohl způsobit stabilizační systém MCAS.

