Boeingu 737 MAX svítá na lepší časy, stroj úspěšně prošel testem

Boeingům 737 MAX svítá na lepší časy, do konce roku by se mohly vrátit na oblohu. Stroj totiž úspěšně otestoval americký letecký úřad, který může udělit licenci. Boeingy byly uzemněny loni po dvou nehodách, při kterých zemřelo skoro 350 lidí.

S Boeingem 737 MAX se proletěl sám šéf americké federální letecké správy a bývalý vojenský pilot Steve Dickson, během dvouhodinového letu ho otestoval v různých výškách a za různých rychlostí. Zkusil i rychlé změny směru. S výsledkem byl spokojený, zdůraznil ale, že jsou potřeba ještě další úpravy.

"Líbilo se mi, co jsem dnes při letu viděl. Ještě ale nejsme na konci celého procesu," popsal Dickson.

Boeingy 737 MAX v současnosti nemají certifikát. Na oblohu by se ale mohly vrátit už na konci roku. To ale jen v případě, že získají povolení od leteckých úřadů. "Jsme přesvědčeni, že poté, co letadlo projde recertifikačním procesem, bude nejbezpečnějším letadlem na světě," reagovala mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Vyřazení letadel stálo Boeing nejméně 410 miliard korun a problémy způsobilo i mnoha aerolinkám. Několik jich vlastní i největší česká letecká společnost Smartwings. "Po celou dobu co je našich sedm letounů 737 MAX uzemněno, na nich probíhá pravidelná údržba pro takzvané dlouhodobé stání doporučená výrobcem letounů," doplnila Dufková.

Stroje nemohou létat od března minulého roku po dvou tragických nehodách v Indonésii a Etiopii. Zemřelo při nich celkem 346 lidí. Na vině údajně byl automatický systém, který se na základě špatných informací ze senzorů aktivoval a znemožnil pilotům ovládání stroje. Ten teď společnost Boeing upravila.

Piloti o chybovosti systému často nevěděli. Přitom ve společnost Boeing se o ní ví od roku 2017, k nápravě ale nedošlo včas.