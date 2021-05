Bohatí se musí vzdát vakcín, nastává doba temna, řekl šéf WHO pro covid

Svět se řítí do doby temna, domnívá se zvláštní zmocněnec Světové zdravotnické organizace (WHO) pro covid-19 David Nabarro. Pandemie je podle něj nezlomná a momentálně se šíří vůbec nejrychleji od jejího vypuknutí. Bohaté státy by se tak prý měly okamžitě začít soustředit na pomoc těm, které nemají kvalitní zdravotnictví ani dostatek vakcín. Svých zásob by se měly ve prospěch chudších podle Nabarra vzdát.