Bohatství královny Alžběty sečteno, vlastní majetek za miliardy!

Soukromá kasička královny Alžběty II. je desítky let opředena mnoha tajemstvími. Odborník na královskou rodinu se pokusil odhadnout, kollik peněz k nejdéle vládnoucí panovnici zhruba přiteče. Jisté je, že na jediný zdroj příjmů se Alžběta spoléhat nemusí.

Královna Alžběta je u vladařského žezla bezmála 70 let. Za tu dobu nastřádala obrovské bohatství a všichni by chtěli vědět, jak moc je peněženka hlavy monarchie naditá. Expert na královskou rodinu David McClure do ní nahlédl.

"Nikdy nelze vyslovit konečné číslo, protože zdrojů příjmů má královna víc a všechny nejsou zcela transparentní," uvedl McClure pro portál express.co.uk s tím, že jasněji je okolo jejího nemovitého majetku a pozemků.

Královský rod totiž už po generace vlastní Lancasterské vévodství na severozápadě Anglie. "To území jí vydělává obrovské peníze. V roce 2000 to bylo 6,2 milionů liber (přes 180 milionů korun), dnes už má pro královnu hodnotu 23,2 milionů liber (téměř 680 milionů korun)," odhalil expert na šlechtice.

McClure zdůraznil, že vévodství není zdaleka jediným přívodem peněz ke královskému dvoru. "Musíme připočítat různé dary a především hodnotu jejích honosných venkovských sídel Balmoral a Sandringham," doplnil.

Bohatství královny tak téměř jistě přesahuje miliardu. Odborník hodlá pátrat dál, prý to však není nic jednoduchého. Buckinghamský palác se totiž snaží podobné informace držet pod pokličkou.

